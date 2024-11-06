Несчастный случай произошёл с курьером в Великих Луках
Несчастный случай произошёл с курьером «Яндекс-доставки» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда Псковской области.
При выполнении своей трудовой функции 52-летний мужчина пострадал в ДТП. В результате происшествия он получил ушибы коленного и локтевого суставов, а также перелом кисти.
Обстоятельства случившего уточняются.
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