Евгений Баранчиков возглавил эстрадно-джазовый оркестр Псковской области

19:24, 06 ноября 2024, ПАИ

О художественном руководителе и главном дирижёре эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгении Баранчикове рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Евгений Баранчиков – многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах, двукратный победитель всероссийского смотра-конкурса военных духовых оркестров, артист высшей категории Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, главный военный дирижёр Псковского гарнизона.

Обучался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и в Военном институте военных дирижёров.