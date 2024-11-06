Евгений Баранчиков возглавил эстрадно-джазовый оркестр Псковской области
О художественном руководителе и главном дирижёре эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгении Баранчикове рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Евгений Баранчиков – многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах, двукратный победитель всероссийского смотра-конкурса военных духовых оркестров, артист высшей категории Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, главный военный дирижёр Псковского гарнизона.
Обучался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и в Военном институте военных дирижёров.
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