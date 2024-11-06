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Общество

Два представителя Псковской области стали обладателями грантов Росмолодёжи

Росмолодёжь подвела итоги грантового конкурса для физических лиц. Среди победителей оказались два человека из Псковской области, сообщили ПАИ в оргкомитете форума.

Александр Миньков победил с проектом «Серия интенсивов «На спорте». Сумма гранта составила 400 тысяч рублей.

Ещё одним обладателем гранта стал проект «ПлюссАРТ – многофункциональное пространство для семейных мероприятий». Сумма гранта – 808 074 рубля.

Всего было поддержано 577 проектов на общую сумму 304 миллиона рублей.

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