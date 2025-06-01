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Общество

Бастрыкин затребовал доклад по делу об исчезновении школьников в Великих Луках более 18 лет назад

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении двух малолетних в Великих Луках. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото предоставлено СУ СК России по Псковской области

В январе 2007 года после уроков к троим четвероклассникам на улице подошёл мужчина, который представился режиссёром и предложил поучаствовать в съёмках фильма. Двое детей согласились и проследовали с фигурантом, до настоящего времени об их судьбе ничего не известно. На основании показаний третьей девочки был составлен фоторобот преступника, однако его личность до настоящего времени не установлена.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Псковской области Петра Крупени доклад о проведённом по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено под контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что больше двух тысяч человек опросили следователи по делу о пропавших в Великих Луках школьниках.

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