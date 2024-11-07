Суд обязал демонтировать киоск на улице Яна Фабрициуса в Пскове

09:32, 07 ноября 2024, ПАИ

ООО «Псков-Печать» обязали демонтировать киоск с вывесками. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

На фризе киоска находятся серые вывески «Газеты», «Телесемь», «Из рук в руки», «Журналы» и «Табак». Сама конструкция расположена на улице Яна Фабрициуса.

По материалам суда, ООО не осуществляет торговую деятельность по этому месту. Кроме того, уже расторгнут договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Ранее сообщалось, что всего в Пскове находится 384 нестационарных торговых объекта.

Кроме того, отмечалось, что внедрение дизайн-кода вывесок в Пскове завершилось в декабре 2023 года, но работа в этом направлении ещё продолжается.