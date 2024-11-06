Дизайн-код, реклама и имущество: Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания». Главное

19:15, 06 ноября 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 ноября.

Главное из эфира: