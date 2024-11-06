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Общество

Дизайн-код, реклама и имущество: Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания». Главное

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 ноября.

Андрей Ульянов. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Главное из эфира:

  • год в составе комитета по управлению муниципальным имуществом работает отдел по претензионной работе. Его специалисты администрируют договоры с арендаторами. Если выявляется факт неуплаты, то готовится обращение в суд, а дальше взыскание через службу судебных приставов. В этом году в результате претензионной работы в бюджет поступило 14 миллионов рублей, за аналогичный период прошлого года – только восемь миллионов;
  • Андрей Ульянов является инвестиционным уполномоченным в муниципалитете – «единой точкой входа» для инвесторов. Самым популярным направлением у инвесторов остаётся гостиничный бизнес, есть отдельные проекты промышленного производства, на прошлой неделе обсуждался инвестпроект строительства аквапарка;
  • завершена разработка дизайн-кода для нестационарных торговых объектов в Пскове. Документ готов, теперь он должен пройти процедуру оценки регулирующего воздействия;
  • реализацию дизайн-кода планируется начать со следующего года, но уже сейчас предприниматели при установке новых нестационарных торговых объектов получают рекомендации;
  • дизайн-код предполагает не только определённый внешний вид объекта, но и обеспечение доступа для маломобильных граждан. Для уже работающих НТО будет определён переходный период, предварительно он будет длиться полгода;
  • всего в Пскове находится 384 нестационарных торговых объекта, они востребованы, и сокращения их числа нет;
  • внедрение дизайн-кода вывесок в Пскове завершилось в декабре 2023 года, но работа в этом направлении ещё продолжается. Контрольное управление продолжает выявлять не соответствующие дизайн-коду вывески. Однако если на пике работы комиссия рассматривала 70 заявок за одно заседание, то теперь – не более 20, при этом заседания проводятся реже;
  • в Пскове тестируется комплекс «Стоп свалка», который выявляет в автоматическом режиме нарушения складирования мусора. Пока комплекс работал в четырёх точках, было составлено порядка 40 протоколов;
  • рекламный рынок в Пскове растёт. Если в 2023 году рассматривали 57 заявлений на установку рекламных конструкций, то в этом году выдано уже 117 разрешений. В месяц в городе демонтируют по три-четыре рекламные конструкции, некоторые места исключаются из перечня точек для установки рекламы. Сейчас все стараются переходить на видеоформат, на втором месте по популярности билборды. Сити-форматы используются в меньшей степени;
  • конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в этом году пройдёт с 14 ноября по 6 декабря. Лучших будут определять среди визажистов, пекарей, штукатуров и столяров. Заявки на участие в конкурсе уже принимаются. Победителей ждут денежные призы;
  • в Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина.

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Дизайн-код, реклама и имущество: Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания». Главное

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