Врач: Фисташки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

10:29, 07 ноября 2024, ПАИ

Врач и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл россиянам продукт, снижающий риск болезней сердца. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что таким свойством обладают фисташки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы предположила, что употребление фисташек помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, с чем согласился Агапкин. «Это действительно доказанный факт, наряду с другими орехами фисташки правда положительно влияют на состояние сосудов», – заявил медик.