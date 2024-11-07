В Псковской области есть запасы иммуноглобулина для беременных с отрицательным резус-фактором

16:00, 07 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области есть запасы антирезусного иммуноглобулина до конца этого и на 2025 год, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Этот препарат предназначается для беременных с отрицательным резус-фактором.

«Тем не менее, сейчас проводится аукцион по закупке новой партии препарата», - уточнили в комитете.

Там также добавили, что этот иммуноглобулин вводится беременным женщинам в Псковском клиническом перинатальном центре и роддоме в Великих Луках, чтобы избежать осложнений у новорождённых.

Препарат помогает предотвратить развитие гемолитической болезни у новорожденного, которая может возникнуть при смешивании крови матери и ребенка в ряде ситуаций, таких как роды или осложнения беременности.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России столкнулись с дефицитом антирезусного иммуноглобулина. Эксперты фармрынка поясняют, что проблемы с импортом иммуноглобулина возникли из-за дефицита плазмы в мире, удорожания производства препарата и невыгодных условий его продажи в России.