Осталось всего 40 билетов на первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области
Билеты на первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области разошлись очень быстро, заявил его художественный руководитель и главный дирижер Евгений Баранчиков на пресс-конференции в большом концертном зале филармонии в четверг, 7 ноября, передает корреспондент ПАИ.
«Надежда была, но я не думал, что настолько быстро. Очень быстро билеты разошлись. Концерт состоится 8 декабря в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Это будет концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву», – отметил он.
По его словам, тема концерта, как никогда, актуальна. «Его песни близки каждому человеку, многие на них выросли. Будет звучать разная музыка, в разных аранжировках. Будет интересно, не пожалеете», – заключил художественный руководитель.
На данный момент осталось всего лишь 40 свободных билетов.
Добавим, что о создании нового оркестра в регионе стало известно 31 октября. В его состав вошли артисты из губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют наш колледж искусств.
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