Как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков
Как появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал исполняющий обязанности директора областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в БКЗ в четверг, 7 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Этой идее довольно много времени. Несколько лет назад мы разговаривали даже с покойным Аркадием Валентиновичем Галковским [первый главный дирижер Cимфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист. – ПАИ]. В своё время как-то не получалось, а в этом году, наконец-то, всё свершилось», – отметил он.
Первый концерт оркестра пройдёт в декабре, напомнил Александр Боярков. Кроме того, запланировано несколько программ, которые планируют организовать в будущем, добавил он.
«Собрать коллектив большой проблемы не было. Восприняли все эту идею на «ура» и с удовольствием собрались. Играть хорошую музыку для любого музыканта – это счастье», – добавил главный дирижер коллектива Евгений Баранчиков.
Добавим, что о создании нового оркестра в регионе стало известно 31 октября. В его состав вошли артисты из губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют наш колледж искусств.
Первый концерт коллектива будет посвящён песням Муслима Магомаева. На него осталось всего лишь 40 билетов.
Как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков
Осталось всего 40 билетов на первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области
Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября