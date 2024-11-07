Как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков

17:12, 07 ноября 2024, ПАИ

Как появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал исполняющий обязанности директора областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в БКЗ в четверг, 7 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Этой идее довольно много времени. Несколько лет назад мы разговаривали даже с покойным Аркадием Валентиновичем Галковским [первый главный дирижер Cимфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист. – ПАИ]. В своё время как-то не получалось, а в этом году, наконец-то, всё свершилось», – отметил он.

Первый концерт оркестра пройдёт в декабре, напомнил Александр Боярков. Кроме того, запланировано несколько программ, которые планируют организовать в будущем, добавил он.

«Собрать коллектив большой проблемы не было. Восприняли все эту идею на «ура» и с удовольствием собрались. Играть хорошую музыку для любого музыканта – это счастье», – добавил главный дирижер коллектива Евгений Баранчиков.