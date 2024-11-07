Балет «Щелкунчик» покажут в Пскове в декабре

17:25, 07 ноября 2024, ПАИ

Балет «Щелкунчик» покажут в Пскове в декабре. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в БКЗ в четверг, 7 ноября, передает корреспондент ПАИ.

Декабрь всегда плотный по событиям и мероприятиям, добавил он. В Пскове состоятся различные концерты, которые будут интересны и детям, и подросткам, и взрослым, пояснил Алексей Репников.

«В конце декабря к нам приезжает балет, и мы показываем «Щелкунчик». Может эта та история, из-за которой народ уезжает в Санкт-Петербург и другие города, чтобы посмотреть», – сказал Алексей Репников.

Для подростков же будет возможным послушать саундтреки из Гарри Поттера.

Ранее Алексей Репников рассказал про нововведения симфонического сезона.