Волонтёры штаба «Мы вместе» продолжают помогать семьям псковских военнослужащих

20:18, 07 ноября 2024, ПАИ

Волонтёры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают приходить на помощь семьям псковских военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В этот раз добровольцы помогли со сборкой платяного шкафа для семьи участников СВО, сообщили ПАИ в ресурсном центре поддержки добровольчества.

Семьи участников СВО могут обратиться с просьбой о помощи к волонтёрам в сообщении в группе или по номеру телефона +7-931-901-00-82.

Ранее сообщалось, что студенты Великолукской сельскохозяйственной академии встретились с ветеранами СВО.