Волонтёры штаба «Мы вместе» продолжают помогать семьям псковских военнослужащих
Волонтёры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают приходить на помощь семьям псковских военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В этот раз добровольцы помогли со сборкой платяного шкафа для семьи участников СВО, сообщили ПАИ в ресурсном центре поддержки добровольчества.
Семьи участников СВО могут обратиться с просьбой о помощи к волонтёрам в сообщении в группе или по номеру телефона +7-931-901-00-82.
Ранее сообщалось, что студенты Великолукской сельскохозяйственной академии встретились с ветеранами СВО.
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