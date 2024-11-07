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Волонтёры штаба «Мы вместе» продолжают помогать семьям псковских военнослужащих

Волонтёры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают приходить на помощь семьям псковских военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В этот раз добровольцы помогли со сборкой платяного шкафа для семьи участников СВО, сообщили ПАИ в ресурсном центре поддержки добровольчества.

Волонтёры штаба «Мы вместе» продолжают помогать семьям псковских военнослужащих. Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Семьи участников СВО могут обратиться с просьбой о помощи к волонтёрам в сообщении в группе или по номеру телефона +7-931-901-00-82.

Ранее сообщалось, что студенты Великолукской сельскохозяйственной академии встретились с ветеранами СВО.

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