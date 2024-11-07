Очередной этап работ завершили реставраторы в храме Вознесения Господня в Порховском районе

22:00, 07 ноября 2024, ПАИ

В храме Вознесения Господня, расположенном в Бельском Устье в Порховском районе, закончен очередной этап работ. Строители выполнили работы по установке исторических отреставрированных решëток на окна и продухи, выложили булыжную отмостку фасадов, подготовили песчано-гравийные основания под пешеходными дорожками. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Силами и при непосредственной помощи СПбПУ Петра Великого установлен металлический забор вокруг храма.

Также произведена укладка бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек. Строители закончили работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения. Кроме того, на цоколь храма нанесена санирующая штукатурка.

Отметим, церковь Вознесения Господня – объект культурного наследия народов России регионального значения. Охраняется государством. Самый большой вотчинный храм в Псковской области построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 году. Изначально церковь была сооружена без придела, но в конце XIX века стала трёхпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы).

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В середине XIX века указывается, что церковь была без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольную форму, а первое архитектурное решение было в форме ротонды. Здание выполнено из кирпича, подвалов нет, в качестве фундамента выполнена многолучевая стяжка из валунов.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия, а после более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Она проходила в три этапа, с большими перерывами. АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» приступило к работе с памятником архитектуры в 2023 году.

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