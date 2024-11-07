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Политика

Илианна Петрова впервые вошла в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

Врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова впервые вошла в топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика Кирилла Гавриленко

Илианна Петрова заняла в рейтинге за октябрь восьмое место с медиаиндексом 65. Месяц у неё выдался насыщенный: назначение, новая работа, встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым, эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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