Михаил Ведерников принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

23:55, 07 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, которое провёл заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логунов. Участники встречи обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к осенне-зимнему периоду.

В ходе заседания глава региона доложил о работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

«На сегодняшний день система введена в эксплуатацию, проверка готовности производится ежемесячно. Дополнительно предусмотрено оповещение населения операторами связи «МегаФон» и МТС посредством СМС-оповещений. В остальных направлениях всё штатно, все резервы сформированы», – отметил губернатор.

Отметим, реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения завершили в 2023 году. Всего на эти цели из бюджета было выделено 220 миллионов рублей.

Глава региона также отметил, что совместными усилиями удалось справиться с массовым отключением электроснабжения в Псковской области после непогоды. Михаил Ведерников выразил благодарность сотрудникам МЧС, Россетей и главам муниципальных образований за оперативную работы и помощь в ликвидации последствий. Информация о единичных отключениях ещё поступает. «Адресно оперативно отрабатываем», – отметил губернатор.