Михаил Ведерников принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, которое провёл заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логунов. Участники встречи обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к осенне-зимнему периоду.
В ходе заседания глава региона доложил о работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
«На сегодняшний день система введена в эксплуатацию, проверка готовности производится ежемесячно. Дополнительно предусмотрено оповещение населения операторами связи «МегаФон» и МТС посредством СМС-оповещений. В остальных направлениях всё штатно, все резервы сформированы», – отметил губернатор.
Отметим, реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения завершили в 2023 году. Всего на эти цели из бюджета было выделено 220 миллионов рублей.
Глава региона также отметил, что совместными усилиями удалось справиться с массовым отключением электроснабжения в Псковской области после непогоды. Михаил Ведерников выразил благодарность сотрудникам МЧС, Россетей и главам муниципальных образований за оперативную работы и помощь в ликвидации последствий. Информация о единичных отключениях ещё поступает. «Адресно оперативно отрабатываем», – отметил губернатор.
Очередной этап работ завершили реставраторы в храме Вознесения Господня в Порховском районе
Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обсудили в администрации Невельского округа
Виталий Рахманов возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти