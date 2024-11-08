Кишечная палочка обнаружена в красной икре восьми российских производителей

07:41, 08 ноября 2024, ПАИ

В красной икре восьми российских производителей обнаружена кишечная палочка, сообщает«Ридус» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Опасную бактерию нашли в икре компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

Кишечная палочка может стать причиной серьезного пищевого отравления. «Как правило, отравление вызывает продукт с очень большой обсеменённостью этими бактериями или же продукт, в котором присутствуют патогенные представители этой группы», — уточнили в Роскачестве.

Всем нормам и требованиям отвечает красная икра только трех российских марок — «Очень», Русское море» и «Тунайча».