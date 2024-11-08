Великолукская студентка стала серебряным призёром велогонки в Абу-Даби

10:12, 08 ноября 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Бунеева стала серебряным призёром на втором этапе серии гонок Falcon Daman в Абу-Даби, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Дарья Бунеева выступает в зачёте среди спортсменок до 23 лет на дистанции 49,7 километра. В одной группе с ней соревновались девять соперниц из России, Италии, ОАЭ и Филиппин. Победу в гонке одержала итальянка Аврора Мантовани. Третье место заняла сокомандница Бунеевой Татьяна Малькова.

Отметим, что великолукская студентка представляет профессиональную команду Astero Falcon-Volga Union. В нынешнем сезоне на счету Бунеевой медали чемпионата, первенства и Кубка России.

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