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Общество

Дорожные работы ведут на участке возле деревни Соино Пустошкинского района

Дорожные работы ведут на участке возле деревни Соино Пустошкинского района, пишет газета «Вперёд».

Дорожные работы идут на участке возле деревни Соино Пустошкинского района. Фото: газета «Вперёд»

Рабочие посыпают гравийный участок дороги от железнодорожного вокзала до деревни Соино. Плановые работы выполняет подрядчик ООО «ДСК-Себеж».

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к капитальному ремонту моста через реку Пенная на дороге Остров – Новоржев.

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