Благоустройство парка завершили в деревне Лаптево Опочецкого округа
Благоустройство парка завершили в деревне Лаптево Опочецкого муниципального округа, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Парк благоустроили благодаря участию ТОС «Лидер» в проекте «Идеи, воплощаемые в жизнь». На территории парка обустроили площадку рядом с воинским захоронением, а также приобрели и установили новые скамейки напротив сцены.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе благоустроили территорию школы и детского сада.
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