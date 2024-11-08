Благоустройство парка завершили в деревне Лаптево Опочецкого округа

15:13, 08 ноября 2024, ПАИ

Благоустройство парка завершили в деревне Лаптево Опочецкого муниципального округа, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Парк благоустроили благодаря участию ТОС «Лидер» в проекте «Идеи, воплощаемые в жизнь». На территории парка обустроили площадку рядом с воинским захоронением, а также приобрели и установили новые скамейки напротив сцены.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе благоустроили территорию школы и детского сада.