Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальные новые паштеты представили псковские улиточники на форуме в Москве

Уникальные новые паштеты представил бренд ESCARGOT D’OR («Золотая улитка») из Псковской области на Российском винодельческом форуме в Москве. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал основатель улиточной фермы «Золотая улитка» Алексей Корочкин.

Фото здесь и далее: предоставлены Алексеем Корочкиным

«Мы всячески стараемся продвигать нашу улиточку, в том числе делаем это совместно с производителями вина. Мы помогаем друг другу, совместно развивая и российскую гастрономию, и российское виноделие», – сказал Алексей Корочкин.

Стенд с псковскими улитками посетил и известный журналист Дмитрий Киселёв

По его словам, в рецепте улиток произошли изменения. «В нашем рецепте мы заменили французское вино на анапское. И для нас это важный кейс. Помог нам в этом Курчатовский институт. Теперь у нас, можно сказать, полностью импортозамещённая продукция. Теперь у нас в составе псковская улитка, российское вино, псковское масло и другие российские ингредиенты», – подчеркнул основатель фермы.

Новинка, которую привез бренд в Москву, – паштеты. «Мы их подготовили совместно с шеф-поварами в пятом поколении – нашими французскими партнёрами. Это паштеты с различными ингредиентами. У нас появился паштет со свининой и улиткой на коньяке и паштет из улитки на утином жире. Есть и ещё один уникальный рецепт – паштет сальми из утки на красном вине. В нём очень сложная рецептура – ей уже больше 120 лет. Их мы впервые и представили», – отметил Алексей Корочкин.

Добавим, что Российский винодельческий форум – это крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России. Одним из ключевых направлений деловой программы стала экспозиция отечественных виноделов, где прошли дегустации и мастер-классы от ведущих специалистов. Эксперты поделились своим уникальным опытом работы с российским вином в сфере гостеприимства и ретейла.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

Для многих девушек еда становится врагом, констатировала псковский психиатр
08 ноября 2024

Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского подростка
08 ноября 2024

Региональный форум «Как предпринимателю стать заметным» проходит в Пскове
08 ноября 2024

Многозадачность на работе может привести к невротическому расстройству, предупредила психиатр из Пскова
08 ноября 2024

Псковская делегация побывала на управленческой сессии для руководителей фонда «Защитники Отечества»
08 ноября 2024

Уникальные новые паштеты представили псковские улиточники на форуме в Москве
08 ноября 2024

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове закрывается для подготовки к зимнему сезону
08 ноября 2024

Врач из Пскова: Постоянная тревожность – повод для обращения к психиатру

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...