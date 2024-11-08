Уникальные новые паштеты представили псковские улиточники на форуме в Москве

15:57, 08 ноября 2024, ПАИ

Уникальные новые паштеты представил бренд ESCARGOT D’OR («Золотая улитка») из Псковской области на Российском винодельческом форуме в Москве. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал основатель улиточной фермы «Золотая улитка» Алексей Корочкин.

«Мы всячески стараемся продвигать нашу улиточку, в том числе делаем это совместно с производителями вина. Мы помогаем друг другу, совместно развивая и российскую гастрономию, и российское виноделие», – сказал Алексей Корочкин.

По его словам, в рецепте улиток произошли изменения. «В нашем рецепте мы заменили французское вино на анапское. И для нас это важный кейс. Помог нам в этом Курчатовский институт. Теперь у нас, можно сказать, полностью импортозамещённая продукция. Теперь у нас в составе псковская улитка, российское вино, псковское масло и другие российские ингредиенты», – подчеркнул основатель фермы.

Новинка, которую привез бренд в Москву, – паштеты. «Мы их подготовили совместно с шеф-поварами в пятом поколении – нашими французскими партнёрами. Это паштеты с различными ингредиентами. У нас появился паштет со свининой и улиткой на коньяке и паштет из улитки на утином жире. Есть и ещё один уникальный рецепт – паштет сальми из утки на красном вине. В нём очень сложная рецептура – ей уже больше 120 лет. Их мы впервые и представили», – отметил Алексей Корочкин.

Добавим, что Российский винодельческий форум – это крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России. Одним из ключевых направлений деловой программы стала экспозиция отечественных виноделов, где прошли дегустации и мастер-классы от ведущих специалистов. Эксперты поделились своим уникальным опытом работы с российским вином в сфере гостеприимства и ретейла.