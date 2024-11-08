Подрядчика в Гдовском районе наказали за несоблюдение графика строительства школ

19:01, 08 ноября 2024, ПАИ

Директора ООО «СпецСтрой» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по строительству двух образовательных учреждений в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время проверки стало известно, что подрядчик не соблюдал график строительных работ и не выполнил обязательства, установленные договором.

Директора компании привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ и назначили штраф. Ход и качество выполнения работ поставили под контроль прокуратуры Гдовского района.