Более 700 правонарушений выявили с помощью камер видеонаблюдения в Псковской области в 2024 году

11:53, 11 ноября 2024, ПАИ

Более 700 административных правонарушений выявили с помощью камер видеонаблюдения в Псковской области с начала 2024 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в поздравительной речи на торжественном мероприятии, посвящённом Дню сотрудников органов внутренних дел России, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня в систему видеонаблюдения входит уже 460 камер. С их помощью с начала года выявлено 47 преступлений и 733 административных правонарушений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Правительство области продолжает модернизацию комплекса «Безопасный город». Всего на установку видеокамер было направлено более 50 миллионов рублей в 2024 году, отметил губернатор.