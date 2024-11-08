В Пушкинских Горах провели субботник

22:24, 08 ноября 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах сегодня, 8 ноября, провели субботник. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

На уборку территории улицы Пушкинской вышли трудовые коллективы администрации городского поселения «Пушкиногорье», Пушкиногорского культурно-досугового центра, районной библиотеки и других организаций.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального МЧС провели субботник в Пскове.