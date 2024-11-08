В Пушкинских Горах провели субботник
В Пушкинских Горах сегодня, 8 ноября, провели субботник. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
На уборку территории улицы Пушкинской вышли трудовые коллективы администрации городского поселения «Пушкиногорье», Пушкиногорского культурно-досугового центра, районной библиотеки и других организаций.
Ранее сообщалось, что сотрудники регионального МЧС провели субботник в Пскове.
О механизмах психики, отклонениях и страхах рассказала специалист в программе «Анамнез». Главное
Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области формирует новый состав
Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»
Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками отправили островичи на передовую