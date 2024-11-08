На показ фильма «Плакать нельзя» приглашают псковичей
Показ фильма «Плакать нельзя» пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 ноября. Актриса Светлана Чуйкина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме, – уроженка города Острова, сообщили ПАИ в учреждении культуры.
Вход свободный, начало мероприятия в 12:00.
Отметим, Светлана Чуйкина окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории, работала в труппе Саратовского академического театра драмы. Сейчас живёт в Москве, снимается в кино.
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