На показ фильма «Плакать нельзя» приглашают псковичей

22:51, 08 ноября 2024, ПАИ

Показ фильма «Плакать нельзя» пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 ноября. Актриса Светлана Чуйкина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме, – уроженка города Острова, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Вход свободный, начало мероприятия в 12:00.

Отметим, Светлана Чуйкина окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории, работала в труппе Саратовского академического театра драмы. Сейчас живёт в Москве, снимается в кино.

Ранее сообщалось, что концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября.