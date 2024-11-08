Пять медалей привезли псковские спортсмены с прошедшего в Ташкенте Кубка мира по тхэквондо ИТФ

23:16, 08 ноября 2024, ПАИ

Кубок мира по тхэквондо ИТФ проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 2 по 8 ноября. Четыре спортсмена Псковской области в составе национальной сборной боролись за медали с тхэквондистами из разных стран, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации тхэквондо.

Участниками из Псковской области стали Алина Смирнова, Андрей Околеснов, Елизавета Хомякова и Анастасия Жилова. По итогам соревнований псковские спортсмены завоевали пять медалей: три золота, две серебряные медали и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что полуфиналы первенства СЗФО по волейболу прошли в Пскове.