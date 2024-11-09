Борис Елкин занял четвёртое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
Глава Пскова Борис Елкин занял четвёртое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО за октябрь. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия».
Лидером медиарейтинга в октябре стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев, тройку лидеров замкнула глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 97 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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