Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка проходит в Печорах

16:01, 09 ноября 2024, ПАИ

Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка проходит в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

«Вместе с первым заместителем председателя комитета по культуре Псковской области Верой Анатольевной Алексеевой поблагодарили музыкантов за высочайшее мастерство и прекрасное исполнение, а также объявили об открытии отделения духовых инструментов на базе нашей детской школы искусств. Сегодня в районном центре культуры полный зал. Родители пришли со своими детьми, чтобы ребята могли участвовать в прослушивании и стать учениками нового отделения музыкальной школы! Желаю всем удачи!» – написал Валерий Зайцев.