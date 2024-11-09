Наталья Исакова: Для Псковской области участие в нацпроектах – отличная возможность реализовать масштабные проекты

16:25, 09 ноября 2024, ПАИ

Для Псковской области участие в национальных проектах – отличная возможность реализовать масштабные и значимые для жителей проекты в различных сферах, и такую возможность упускать нельзя, заявила ПАИ член Общественной палаты РФ, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова.

«Контроль и внимание к ходу реализации проектов, которые постоянно осуществляются со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, позволяют своевременно внести коррективы и организовать более эффективный механизм реализации», – подчеркнула Наталья Исакова.

Все проекты нацелены на улучшение качества жизни людей, отметила она. «Результаты мы уже видим: ремонтируются дороги, строятся новые школы, социальные объекты, создаются модельные библиотеки и так далее. Задач, конечно, в этих направлениях много, но только постепенная и качественная работа может решить их», – заключила Наталья Исакова.

Ранее сообщалось, что уровень готовности 47 региональных проектов в Псковской области составляет 96,3 %. Это выше и среднероссийского показателя, и среднего по Северо-Западу. В этом году на реализацию президентских нацпроектов в Псковской области направлено около 12,7 миллиарда рублей.