Михаил Васильев: Благодаря качественной работе команды губернатора удалось достичь высокого уровня реализации региональных проектов

16:59, 09 ноября 2024, ПАИ

Благодаря качественной и слаженной работе команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова удалось достичь высокого уровня реализации региональных проектов, заявил ПАИ председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Несмотря на сложности, в которых живут наш приграничный регион и в целом наша страна, видна позитивная динамика развития Псковской области в разных направлениях. Способность привлекать серьёзные федеральные ресурсы и эффективно их использовать – серьёзная региональная компетенция, которая позволяет способствовать качественным изменениям в регионе», – отметил Михаил Васильев.

Он подчеркнул, что гости из других регионов всегда с теплотой отзываются о псковском гостеприимстве и отмечают, что Псковская область при каждом их посещении становится краше, более наполненной событиями и интересными проектами.

Ранее сообщалось, что уровень готовности 47 региональных проектов в Псковской области составляет 96,3 %. Это выше и среднероссийского показателя, и среднего по Северо-Западу. В этом году на реализацию президентских нацпроектов в Псковской области направлено около 12,7 миллиарда рублей.