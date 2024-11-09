Пассажиропоток на Талабские острова вырос на треть
Пассажиропоток на Талабские острова вырос на треть, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В этом году в период навигации суда перевезли более 13 тысяч человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района. В прошлом году пассажиропоток составил чуть более девяти тысяч человек.
Напомним, что последний рейс по Псковскому озеру в этом году пассажирские катера совершили 4 ноября. Затем пассажирские катера «Иван Белов», «Ян Залит» и «Талабск» подняли из воды и поставили на место зимней стоянки.
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