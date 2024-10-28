4 ноября пассажирские катера совершат последний рейс по Псковскому озеру

17:27, 28 октября 2024, ПАИ

Навигация пассажирских катеров завершится на Псковском озере 4 ноября, сообщили ПАИ в МУП «Колхоз имени «Залита».

2 ноября катера будут ходить по расписанию субботы – отправление в 10:00.

3 и 4 ноября пассажирские катера отправятся в 14:00, по воскресному расписанию.

Ранее сообщалось, что окончание сезона навигации пассажирских катеров могло сдвинуться на более ранний срок из-за снижающегося уровня воды в озере. Причины понижения водного уровня назвала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.