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Общество

4 ноября пассажирские катера совершат последний рейс по Псковскому озеру

Навигация пассажирских катеров завершится на Псковском озере 4 ноября, сообщили ПАИ в МУП «Колхоз имени «Залита».

Фото из Telegram-канала Натальи Фёдоровой

2 ноября катера будут ходить по расписанию субботы – отправление в 10:00.

3 и 4 ноября пассажирские катера отправятся в 14:00, по воскресному расписанию.

Ранее сообщалось, что окончание сезона навигации пассажирских катеров могло сдвинуться на более ранний срок из-за снижающегося уровня воды в озере. Причины понижения водного уровня назвала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

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