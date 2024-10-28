4 ноября пассажирские катера совершат последний рейс по Псковскому озеру
Навигация пассажирских катеров завершится на Псковском озере 4 ноября, сообщили ПАИ в МУП «Колхоз имени «Залита».
2 ноября катера будут ходить по расписанию субботы – отправление в 10:00.
3 и 4 ноября пассажирские катера отправятся в 14:00, по воскресному расписанию.
Ранее сообщалось, что окончание сезона навигации пассажирских катеров могло сдвинуться на более ранний срок из-за снижающегося уровня воды в озере. Причины понижения водного уровня назвала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
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