Ремонт участка дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе завершается
Ремонт километрового участка муниципальной автодороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе завершается, пишет газета «Пламя».
На дорожном участке уложили новый асфальт, а также выполняют отсыпку обочин. Работы выполняет подрядчик ООО «Реал».
Ранее сообщалось, что дорожные работы ведут на участке возле деревни Соино Пустошкинского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 ноября 2024
Михаил Васильев: Благодаря качественной работе команды губернатора удалось достичь высокого уровня реализации региональных проектов
09 ноября 2024
Наталья Исакова: Для Псковской области участие в нацпроектах – отличная возможность реализовать масштабные проекты
09 ноября 2024
Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове