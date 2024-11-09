Ремонт участка дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе завершается

18:24, 09 ноября 2024, ПАИ

Ремонт километрового участка муниципальной автодороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе завершается, пишет газета «Пламя».

На дорожном участке уложили новый асфальт, а также выполняют отсыпку обочин. Работы выполняет подрядчик ООО «Реал».

Ранее сообщалось, что дорожные работы ведут на участке возле деревни Соино Пустошкинского района.