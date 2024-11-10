Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

10:04, 10 ноября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля сегодня, 10 ноября.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу. В этот день мы отдаём дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Владимир Путин заметил, что только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград.

«Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей», – сказал президент России.

Он поблагодарил всех сотрудников МВД за грамотные, чёткие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции.

«Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства. Ещё раз поздравляю ветеранов, всех сотрудников органов внутренних дел, ваши семьи и близких с праздником. Здоровья вам и новых успехов!» – заключил Владимир Путин.