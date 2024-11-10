Как чувствовать себя бодрым по утрам, рассказал невролог

07:39, 11 ноября 2024, ПАИ

Чтобы чувствовать себя бодрым по утрам, нужно проветривать комнату перед сном и наполнить спальню утренним светом, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

Утром нужен небольшой заряд физической активности, постепенное пробуждение, стакан воды с утра и завтрак. В спальню обязательно должен проникать утренний свет, что обеспечивает выработку кортизола, отвечающего за пробуждение.

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