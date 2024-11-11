Псковичи могут написать Деду Морозу письмо с поздравлениями с днём рождения

13:50, 11 ноября 2024, ПАИ

Почта России предлагает псковичам поздравить Деда Мороза с днём рождения, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

11 ноября ― День написания бумажных писем ― Почта России предлагает псковичам написать и отправить поздравительное письмо главному новогоднему волшебнику ― Деду Морозу, который 18 ноября отметит свой день рождения.

Своё бумажное послание, адресованное Деду Морозу, жители региона могут опустить в любой почтовый ящик ― они есть в каждом почтовом отделении. Чтобы узнать о его получении, нужно воспользоваться заказным письмом — в этом случае у него будет трек-номер, по которому легко отследить доставку на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Отправляя поздравительное письмо, важно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники почты доставляют отправления Деду Морозу круглый год. С января по октябрь каждый день в резиденцию новогоднего волшебника поступает около 10 писем и открыток, а ко Дню рождения Деда Мороза их число увеличивается до 500.

«Скоро традиционно в почтовых отделениях заработает доставка новогодней почты. В Новый год хочется, чтобы сбывались мечты. Поэтому наши сотрудники вновь будут принимать письма с заветными желаниями маленьких псковичей в адрес любимого сказочного волшебника. В прошлом году в декабре Почта России доставила в Великий Устюг более 172 000 таких новогодних посланий», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Напомним, что 4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза.