Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названа причина подтопления канализационными стоками подвалов домов в Пскове

Ситуацию с подтоплением канализационными отходами подвалов домов на улице Текстильной в Пскове прокомментировали ПАИ в муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал».

  • «Это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются»
    Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей
  • «Это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются»
    Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей
  • «Это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются»
    Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей
  • «Это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются»
    Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей

7 ноября сотрудники Псковских тепловых сетей обнаружили там полную антисанитарию: всё подвальное помещение было полностью залито канализационными стоками, а стены покрыты полчищами комаров.

В «Горводоканале» объяснили, что в сентябре сотрудники предприятия совместно с представителем управляющей компании провели обследование дворовых сетей канализации и подвального помещения на улице Текстильной. Они установили, что на дворовой системе канализации периодически возникают засоры из-за сброшенного туда бытового мусора и в связи с аварийным состоянием коллектора, проходящего по улицам Алтаева – Петрова – Хлебный проезд.

Стоимость работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на 2022 год, согласно выполненному за средства предприятия проекту, составляет более 42 миллионов рублей. «Горводоканал» включил проведение работ за счёт инвестиционной программы предприятия на 2025–2028 годы.

Кроме того, в подвальных помещениях домов на улице Текстильной обнаружили нарушение герметичности внутридомовой системы канализации – имеются следы принудительного разъединения канализационных труб и открытия ревизий. В связи с этим сточные воды напрямую поступают в подвальное помещения, минуя канализационный колодец.

Со слов работников управляющей компании, причиной нарушения герметичности внутридомовой системы является избегание подтопления квартир на первых этажах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Более десяти тысяч псковичей приняли участие во Всероссийском зачёте по финансовой грамотности
11 ноября 2024

Названа причина подтопления канализационными стоками подвалов домов в Пскове
11 ноября 2024

Детский сад «Ручеёк» стал лидером экологической акции «БумБатл» в Дедовичском районе
11 ноября 2024

Директор госархива Псковской области поздравила «Псковскую правду» с 107-летием
11 ноября 2024

Уроки правовой грамотности проводят следователи в школах Пскова
11 ноября 2024

Более 80 километров прибрежных территорий очистили в Псковской области
11 ноября 2024

Как в Стругах Красных Кешу искали: Пропавший на две недели кот вернулся в Петербург
11 ноября 2024

Ректор ПсковГУ участвует в III Всероссийском форуме технологического предпринимательства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...