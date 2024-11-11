Названа причина подтопления канализационными стоками подвалов домов в Пскове

16:42, 11 ноября 2024, ПАИ

Ситуацию с подтоплением канализационными отходами подвалов домов на улице Текстильной в Пскове прокомментировали ПАИ в муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал».



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей







7 ноября сотрудники Псковских тепловых сетей обнаружили там полную антисанитарию: всё подвальное помещение было полностью залито канализационными стоками, а стены покрыты полчищами комаров.

В «Горводоканале» объяснили, что в сентябре сотрудники предприятия совместно с представителем управляющей компании провели обследование дворовых сетей канализации и подвального помещения на улице Текстильной. Они установили, что на дворовой системе канализации периодически возникают засоры из-за сброшенного туда бытового мусора и в связи с аварийным состоянием коллектора, проходящего по улицам Алтаева – Петрова – Хлебный проезд.

Стоимость работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на 2022 год, согласно выполненному за средства предприятия проекту, составляет более 42 миллионов рублей. «Горводоканал» включил проведение работ за счёт инвестиционной программы предприятия на 2025–2028 годы.

Кроме того, в подвальных помещениях домов на улице Текстильной обнаружили нарушение герметичности внутридомовой системы канализации – имеются следы принудительного разъединения канализационных труб и открытия ревизий. В связи с этим сточные воды напрямую поступают в подвальное помещения, минуя канализационный колодец.

Со слов работников управляющей компании, причиной нарушения герметичности внутридомовой системы является избегание подтопления квартир на первых этажах.