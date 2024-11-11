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Общество

Детский сад «Ручеёк» стал лидером экологической акции «БумБатл» в Дедовичском районе

Лидером Всероссийской экологической акции «БумБатл» в Дедовичском районе стал детский сад «Ручеёк», пишет газета «Коммуна».

Детский сад «Ручеёк» стал лидером экологической акции «БумБатл» в Дедовичском районе. Фото: детский сад «Ручеёк»

Воспитанники, родители и работники детского сада смогли собрать 420 килограммов макулатуры. А победителями среди дошкольников стала группа № 5, которая собрала 129 килограммов макулатуры.

Напомним, экологическая акция «БумБатл» проводится в рамках нацпроекта «Экология». Все желающие могут найти точку сбора макулатуры на интерактивной карте на сайте акции и принести туда сырьё на переработку. Также в акции участвуют детские сады, школы, вузы и предприятия.

Ранее сообщалось, что в Пыталово удалось собрать около двух тонн макулатуры.

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