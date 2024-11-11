Директор госархива Псковской области поздравила «Псковскую правду» с 107-летием

16:12, 11 ноября 2024, ПАИ

Член Общественной палаты России, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова поздравила «Псковскую правду» с 107-летием.

Наталья Исакова отметила, что для многих жителей региона «Псковская правда» была и остаётся одним из главных источников официальной и актуальной информации, площадкой для публикации экспертных мнений в общественно-политической сфере.

«Для историков и исследователей – издания предшественники – «Псковский набат», «Псковский колхозник», «Псковский рабочий» и сама «Псковская правда» являются уже историческими источниками. На протяжении многих десятилетий Государственный архив Псковской области и «Псковскую правду» связывает сотрудничество, - отметила Наталья Исакова. - Благодаря этому документы редакции, ценнейшие фотоматериалы сохранились и в настоящее время доступны для всех».

Она напомнила, что архивисты опубликовали в «Псковской правде» сотни архивных документов и исторических заметок. «В последнее время с большим удовольствием ежегодно поддерживаем эстафету к 9 мая, надеюсь, что эта традиция будет продолжаться», - добавила Наталья Исакова.

В заключение она пожелала коллективу «Псковской правды» новых творческих достижений, успехов, благополучия, многочисленных и благодарных читателей.