Канализационные отходы и комары: куда псковичи могут обращаться за уборкой подвалов домов

18:58, 11 ноября 2024, ПАИ

Куда псковичи могут обращаться за уборкой подвалов многоквартирных домов, объяснил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом ПАИ.

В четверг, 7 ноября, сотрудники Псковских тепловых сетей обнаружили в подвалах домов № 4, 6 и 8 на улице Текстильной в Пскове полную антисанитарию: всё подвальное помещение полностью залито канализационными стоками, а стены покрыты полчищами комаров. Позже была определена причина подтопления подвалов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: что делать, если и в вашем доме есть подобная проблема?

Кто несёт ответственность?

В первую очередь важно определить, кто несёт ответственность за уборку подвалов. Нужно ли это делать самим жильцам или есть другие варианты решения вопроса? На самом деле за уборку подвальных помещений отвечает управляющая компания.

«Управляющая компания должна заниматься обслуживанием дома. Если есть проблемы, то УК выясняет их происхождение, осматривает место и их ликвидирует. При этом она занимается обслуживанием только общедолевой собственности. А если проблема связана с тем, что не работают или забились сети, которые присоединены к этому дому, то это уже должны делать организации, которые поставляют коммунальные ресурсы или обслуживают сети, относящиеся к городским или районным», – отметил Андрей Тарасов.

Куда обращаться?

У всех организаций сферы ЖКХ есть аварийно-диспетчерская служба. Через неё проходят все заявки, то есть в случае любой проблемы нужно звонить именно туда. Достаточно одного сообщения, так как по каждому из них проводится проверка.

Куда звонить, если забитые канализационные сети не относятся к дому?

Управляющая компания всё равно должна связаться с организациями, которые эти сети обслуживают, сообщить им и проконтролировать исполнение. Пути взаимодействия с ними определены в договорах.

Решит ли проблему Фонд капитального ремонта Псковской области?

При проблемах с канализационными сетями обратиться в региональный Фонд капитального ремонта можно в любой момент. «Сможет ли это быть организовано или нет – это уже будет рассматриваться при получении заявки», – уточнил гендиректор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.