Более десяти тысяч псковичей приняли участие во Всероссийском зачёте по финансовой грамотности

16:53, 11 ноября 2024, ПАИ

Более десяти тысяч псковичей приняли участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности, что на 25 % больше, чем в 2023 году. Так, зачёт с одной или нескольких попыток успешно сдали 67 % псковичей, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

«Уже несколько лет отвечать на вопросы по финансовой грамотности можно вместе со своими родственниками. В этот раз более 500 псковских семей успешно сдали командный зачёт», – рассказали в отделении.

Участники онлайн-зачёта смогли ответить на вопросы, связанные с их жизненными ситуациями. Более 80 % псковичей правильно ответили по таким темам, как «коплю на финансовую цель», «прокачиваю финансовую грамотность» и «избегаю ловушек». Трудными для горожан оказались вопросы об открытии собственного дела, пенсии и покупке квартиры.

Учащиеся средних и старших классов особо отличились в вопросах о способах противодействия финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. «Труднее им дались темы, касающиеся инвестирования, защиты прав потребителей финансовых услуг и работы с банковскими продуктами», – уточнили в отделении.

Добавим, что всего во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности приняли участие более двух миллионов человек. Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 10 %.

Напомним, что сейчас проходит осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности для людей разного возраста от Банка России.