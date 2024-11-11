Ещё шесть знаков туристической навигации установили на автодорогах Псковского района
Ещё шесть знаков туристической навигации установили на автомобильных дорогах Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ежесезонно число туристов, посещающих наш район, возрастает. Поэтому мы продолжаем работу над навигацией для путешественников. Знаки установлены на дорогах регионального и местного значения», – отметила глава муниципалитета.
Знаки укажут расположение объектов, таких как церковь Апостола Матфея на погосте Нёготь в деревне Писковичи, усадебный парк второй половины XIX века в деревне Щиглицы Псковского района, церковь Николая Чудотворца в деревне Устье, культурно-исторический центр в селе Карамышево, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в деревне Крыпецкое-1, родник «Ольгин ключ» в деревне Волженец.
Отметим, знаки выполнены в едином международном формате: на коричневый фон нанесены специальная пиктограмма, характеризующая объект, и его название на русском и английском языках.
Ранее сообщалось, что новые знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе.
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