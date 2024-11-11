Ещё шесть знаков туристической навигации установили на автодорогах Псковского района

19:09, 11 ноября 2024, ПАИ

Ещё шесть знаков туристической навигации установили на автомобильных дорогах Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ежесезонно число туристов, посещающих наш район, возрастает. Поэтому мы продолжаем работу над навигацией для путешественников. Знаки установлены на дорогах регионального и местного значения», – отметила глава муниципалитета.

Знаки укажут расположение объектов, таких как церковь Апостола Матфея на погосте Нёготь в деревне Писковичи, усадебный парк второй половины XIX века в деревне Щиглицы Псковского района, церковь Николая Чудотворца в деревне Устье, культурно-исторический центр в селе Карамышево, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в деревне Крыпецкое-1, родник «Ольгин ключ» в деревне Волженец.

Отметим, знаки выполнены в едином международном формате: на коричневый фон нанесены специальная пиктограмма, характеризующая объект, и его название на русском и английском языках.

Ранее сообщалось, что новые знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе.