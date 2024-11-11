Стать ближе к пациенту: реорганизация Островской межрайонной больницы завершена в Псковской области

22:01, 11 ноября 2024, ПАИ

Сегодня, 11 ноября, Опочецкая межрайонная больница и Пушкиногорская межрайонная больница стали частью Островской межрайонной больницы с пыталовским, опочецким, красногородским, пушкиногорским и новоржевским филиалами. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Это не просто административная мера, а шаг к улучшению качества оказываемых медицинских услуг. Наша цель – обеспечить населению доступ к современным методам лечения и диагностики. Объединение позволит оптимизировать ресурсы, улучшить взаимодействие между филиалами и создать единую систему оказания медицинской помощи», – сообщил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

В комитете также назвали преимущества такого объединения медицинских организаций. По словам специалистов, это повлияет на внедрение в работу врачей современных методических рекомендаций и порядков оказания медпомощи Минздрава РФ, а узкие специалисты станут доступнее. Среди плюсов также единый подход к управлению, полноценная работа и укомплектованность филиалов, улучшение финансового состояния филиалов, реализация планов модернизации медицинской организации за счёт участия в нацпроектах.

«Сегодня закончилось объединение медицинских организаций. Это важное событие, которое было необходимо для эффективного использования уже имеющихся ресурсов и организации лечебного процесса. От объединения выиграют все: пациенты будут получать медицинскую помощь на более высоком уровне, и она станет доступнее, врачи получат возможность развиваться в профессиональном плане. Островская больница – лидер среди межрайонных медицинских организаций по привлечению медицинского персонала. Теперь стоит задача привлекать врачей и средний медицинский персонал в новые филиалы. Как я уже говорила ранее, закрытий отделений, филиалов не будет. Мы нацелены только на развитие», – подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.