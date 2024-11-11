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Общество

Псковичей приглашают на концерт «Путешествие в детство»

Учащиеся детских музыкальных школ и школы искусств Пскова примут участие в концерте «Путешествие в детство». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Псковичей приглашают на концерт «Путешествие в детство». Фото: организаторы

Мероприятие пройдёт 29 ноября в Псковской областной филармонии. Зрителей ждут выступления детского оркестра русских народных инструментов, детского камерного оркестра, солисток Лизы Матрёшки и Катерины Андреевой, студентов Псковского областного колледжа искусств и учащихся детских музыкальных школ и школы искусств города.

Ранее сообщалось, что сольный концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в Пскове в ноябре.

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