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Как изменился телеканал «Первый Псковский» в последнее время, рассказала главный редактор

Единственному региональному круглосуточному телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет. За это время вышло почти три тысячи выпусков информационных, развлекательных и аналитических программ. О том, как изменился телеканал за последнее время, и о команде «Первого Псковского» рассказала главный редактор Владислава Полякова в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Как изменился телеканал. Фото: «Первого Псковского»

Напомним,«Первый Псковский» вошёл в состав госмедиахолдинга Псковской области в апреле 2022 года. У телеканала появилась возможность круглосуточного вещания, осуществления выходов в прямой эфир. Это другие форматы, другие мощности, скорости и возможности, отметила гостья эфира. По её словам, расширилась также и команда телеканала.

«Во-первых, сейчас намного больше команда. И тогда была дружная, и сейчас. Но на данный момент она намного больше. А чем больше команда, тем больше творческого подхода, разных взглядов. И конечно, больше интересной начинки», – подчеркнула Владислава Полякова.

Она также отметила, что коллектив «Первого Псковского» всегда стремится делать только качественный продукт, который помогает людям не просто узнавать о чём-то новом в регионе, но и делать действительность чуть лучше.

«Мы часто выступаем мостиком: помогаем людям достучаться до того, до кого нужно, если это требуется. И тем, к кому мы стучимся, мы говорим: есть проблема, обратите, пожалуйста, внимание. Если нам звонят и пишут, значит, это уже крайняя точка кипения. Это что касается проблемных сюжетов. Но мы делаем и другие сюжеты. Мы стараемся, чтобы наши выпуски были информационными, полезными, человечными», – отметила главный редактор телеканала.

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