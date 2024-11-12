Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Разработка учебников по семьеведению началась в России

Издательство «Просвещение» начало разрабатывать учебники по новой дисциплине – семьеведению, пишет РИА Новости.

Учебные пособия разрабатываются для 5–9-х классов. Разработка учебников идёт во взаимодействии с педагогами, родителями и комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Внеурочный курс семьеведения появится в школах с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в школах появится несколько новых учебных дисциплин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Почти на 90% вырос спрос на посуточную аренду квартир в России
11 ноября 2024

Как изменился телеканал «Первый Псковский», рассказала главный редактор
11 ноября 2024

Уроженка Пскова стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студотрядов СЗФО
11 ноября 2024

Псковичей приглашают на концерт «Путешествие в детство»
11 ноября 2024

Ученица Идрицкой школы отправилась в «Артек»
11 ноября 2024

«Осенний калейдоскоп» в Пскове: сольный концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в ноябре
11 ноября 2024

95-летие отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников
11 ноября 2024

Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на сбыт наркотиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...