Разработка учебников по семьеведению началась в России
Издательство «Просвещение» начало разрабатывать учебники по новой дисциплине – семьеведению, пишет РИА Новости.
Учебные пособия разрабатываются для 5–9-х классов. Разработка учебников идёт во взаимодействии с педагогами, родителями и комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Внеурочный курс семьеведения появится в школах с 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в школах появится несколько новых учебных дисциплин.
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