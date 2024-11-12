Разработка учебников по семьеведению началась в России

08:53, 12 ноября 2024, ПАИ

Издательство «Просвещение» начало разрабатывать учебники по новой дисциплине – семьеведению, пишет РИА Новости.

Учебные пособия разрабатываются для 5–9-х классов. Разработка учебников идёт во взаимодействии с педагогами, родителями и комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Внеурочный курс семьеведения появится в школах с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в школах появится несколько новых учебных дисциплин.