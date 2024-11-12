Более 1,8 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Псковской области в 2024 году

17:36, 12 ноября 2024, ПАИ

Более 1,8 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

На борьбу с борщевиком Сосновского на земельных участках, находящихся в собственности Псковской области, муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальным образованиям Псковской области в рамках государственной программы Псковской области предоставляют субсидии.

«В 2024 году на борьбу с борщевиком Сосновского муниципальным образованиям доведено 25,3 миллиона рублей», – отметили в комитете.

Всего в муниципальных образованиях в этом году от борщевика Сосновского обработали 1 840 гектаров земли.

Проведение мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями, в том числе борщевиком, возложено на собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков, уточнили в профильном комитете.

Напомним, что штраф за невыполнение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского в Псковской области увеличили до миллиона рублей.