Бежаницкий музей Философовых станет центром развития туризма в округе

19:07, 12 ноября 2024, ПАИ

Историко-культурный центр Философовых в Бежаницком муниципальном округе станет центром развития туризма в муниципалитете, заявила глава муниципального образования Елена Иванова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«В этом году наш музей наконец-то переведён на газ – там появилось газовое отопление. Однако печки мы всё-таки сохранили, решили пока не отказываться от них, чтобы показывать нашим гостям. В будущем наш музей станет центром развития туризма в округе», – подчеркнула Елена Иванова.

Кроме того, туризм будут развивать в муниципалитете совместно с Полистовским заповедником, уточнила она. «Это то учреждение, с которым у нас выстроены хорошие отношения, и они будут продолжаться. Мы вместе будем привлекать туристов в наш округ. Для этого возможности имеются, и нам есть над чем поработать. Нам интересен, в том числе автотуризм, который всё больше набирает обороты», – пояснила глава округа.

В муниципалитете есть ещё одна задумка, направленная на развитие туризма, отметил экс-глава района Сергей Михеев. «Не хотим раскрывать всех карт – у нас есть ещё одна задумка. Хорошо, когда есть люди, которые этой идеей горят, и находятся неплохие инвесторы. И, возможно, это будет ещё в перспективе одна из точек притяжения туристов», – заключил он.