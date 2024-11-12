Фрагмент деревянной линии канализации XVIII века нашли в Пскове

20:06, 12 ноября 2024, ПАИ

Фрагмент деревянной линии канализации XVIII века был обнаружен во время земляных работ на улице Некрасова в Пскове. На ветхий артефакт наткнулись подрядчики при замене водопроводных сетей, сообщили ПАИ в пресс-службе горводоканала Пскова.

Сообщается, что на место работ выезжали специалисты Псковского археологического центра. Взяли небольшой спил и по состоянию древесины датировали век происхождения участка трубы.

«Как известно из истории становления водоснабжения Пскова, в XVIII веке в городе для отвода загрязнённых вод как раз строили трубопроводы из деревянных плах. На фото под слоем земли виден лишь обломок трубы. Но сам факт таких находок, которых на территории Пскова происходит немало, говорит о том, что под толщей городского асфальта много любопытного», – отметили специалисты.

Отметим, в 2016 году псковские археологи обнаружили рядом с улицей Карла Маркса фрагмент первого водопровода, построенного в 80-х годах XIX века Георгом Викенгейзером.

В 2022 году на площади Ленина рабочие горводоканала обнаружили старый деревянный уже прогнивший короб, по которому когда-то текли стоки.