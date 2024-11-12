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Общество

Порядка 250 пациентов с внебольничной пневмонией поступило в псковскую инфекционку за неделю

С сентября текущего года в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали более 950 человек с внебольничной пневмонией. Только за последнюю неделю количество пациентов увеличилось на 250. Эти цифры значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года, отметили в медучреждении.

Исполняющая обязанности заведующей пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы, врач-пульмонолог Елена Мурашова рассказала, можно ли заразиться пневмонией.

«Заразиться пневмонией можно, потому что в основном возбудители передаются воздушно-капельным путём. На фоне этого наблюдается эпидподъём», – сообщила специалист.

О гриппе, росте заболеваемости внебольничной пневмонией, новой вакцине от ковида и замедляющей деменцию бесплатной прививке от пневмококка читайте здесь.

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