Михаил Ведерников отметил сокращение дефицита медицинских кадров в Псковской области

11:06, 13 ноября 2024, ПАИ

Сокращение дефицита медицинских кадров в Псковской области отметил губернатор Михаил Ведерников на форуме «Голос молодёжи» сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Дефицит медицинских кадров у нас сейчас – около 300 врачей. Это много, конечно, но это самый низкий показатель за последние десятилетия», – сказал глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, когда он возглавил регион, не хватало более 700 врачей. «Поэтому мне кажется, что мы делаем регион привлекательным и для жителей области, и для большого количества людей, которые приезжают. Мы даже создали центр «Соотечественник», потому что необходима адресная работа с людьми», – подчеркнул губернатор.